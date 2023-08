Terra Amara Anticipazioni Puntata 2 agosto 2023 | Behice all’attacco!

(Di martedì 1 agosto 2023), l’anziana signora di, ha sempre avuto un sospetto su Fikret, ma non ha mai fatto nulla. Tuttavia, un giorno ha deciso di fare le sue indagini e ha scoperto che non era chi diceva di essere. La signora ha poi mostrato questa informazione alla nipote Mujgan. Intanto, Fekeli e Fikret si stanno dirigendo a Kuzdere, dove il mulino sta andando a fuoco. Ma cosa avranno in mente i due? E cosa faràcon la sua nuova scoperta? Resta sintonizzato su Canale 5 per scoprire tutti i dettagli della prossimadiin onda il 2, la Verità su Fikret si Fa Stradaha sempre avuto un sospetto su Fikret sin dal suo arrivo in scena, ...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 agosto , alle 14.10 , Behice sta mostrando a Mujgan la prova che incastra Fikret : la carta d'identità su cui c'è il suo vero nome. Come ...torna domani mercoledì 2 agosto alle 14:10 circa su Canale 5 . Qui troverete le anticipazioni della trama della puntata . La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta e ha già ......05%); Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.383.000 spettatori (18,11%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.370.000 telespettatori (20,72%); Canale 5:ha conquistato 2.618.000 ...La mamma di Demir andrà incontro ad un triste e fatale destino che non le darà scampo: sarà proprio suo figlio a ritrovare il corpo esanime della donna. Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara ...Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda mercoledì 2 agosto alle 14:10 circa su Canale 5.