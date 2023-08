L'aspetto che più sembra rilevante nel quadro geopolitico europeo è che la sua brigata era entusiasta del 'di Prigozhin, verso il quale lo stesso Kapustin aveva espresso parole di ......tentacolari nel continente ne fanno un personaggio influente nel mondo del suprematismo bianco e dei gruppi neonazisti' e nelle ultime settimane la sua brigata era entusiasta del 'di ...L'ultimo di tanti colpi di Stato in Africa Negli ultimi tre anni sono stati almeno già 12 i... Non solo per il tono delle dichiarazioni del presidente Macron a seguito delassalto all'...

Tentato golpe in Brasile, l’inchiesta incolpa il governo Lula Nicola Porro

L'ambasciata francese a Niamey ha annunciato che procederà con un intervento aereo. La Spagna si accoda. L'Italia sceglie di non evacuare formalmente i ...Il forte sentimento anti-francese esplicitato dai manifestanti scesi in piazza dopo il golpe militare e la crescente insicurezza hanno convinto Parigi a ordinare l’evacuazione di tutti i suoi cittadin ...