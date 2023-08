Tennis | Torneo Praga Stefanini eliminata al primo turno

(Di martedì 1 agosto 2023) La toscana si è arresa in due set di fronte alla estone Kanepi. ROMA - Lucreziaè uscita di scena aldal "Livesport Prague Open",Wta 250 con montepremi complessivo pari a ...

...Wta 250 con montepremi complessivo pari a 259.303 euro in corso sui campi in cemento dello SpartaClub della capitale della Repubblica Ceca. La 25enne toscana, numero 102 del mondo, si ...Termina al primo turno ildi Lucrezia Stefanini nel Wta di Praga 2023 . Reduce dai quarti di finale raggiunti a Varsavia, l'azzurra si arrende a Kaia Kanepi per 6 - 2 6 - 3. Troppa la differenza da fondo con la 38enne ...Giocati primi due quarti del trofeo "Envikem" , ilnazionale Open femminile giunto alla 4a edizione ed evento di riferimento nel calendario ...rispettivamente Elena Foglietti (Coopesaro) e ...

Cinque tornei live su SuperTennis: la programmazione della settimana SuperTennis

La toscana si è arresa in due set di fronte alla estone Kanepi.ROMA (ITALPRESS) - Lucrezia Stefanini è uscita di scena al primo turno dal ...La 22enne di Fermo è sempre più leader azzurra dopo il primo trionfo Wta che l'ha proiettata al n.30 del mondo ...