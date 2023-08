Tennis | Serena Williams è in attesa di una bambina | l’annuncio sui social

(Di martedì 1 agosto 2023)è incinta di una, la sua secondogenita. A rivelarlo è stata la stessa exta statunitense insieme a suo marito Alexis Ohanian, attraverso inetwork. La coppia ha celebrato il gender reveal durante una sontuosa festa nel fine settimana, che comprendeva un gioco con la torta e un epico spettacolo di luci che ha rivelato il sesso della nascitura.e Ohanian hanno documentato l’intera festa in un video su YouTube, che mostrava comeaveva segretamente sperato in una seconda figlia per tutto il tempo. Presenti tanti ospiti al Gender Reveal Party, come Richard e la sorella di, Venus. SportFace.

Nelle immagini il racconto della preparazione di (42 anni a settembre) per l'evento: l'ex regina del mondiale, ritiratasi dopo gli Us Open dello scorso anno, afferma di far parte del "......

Un annuncio in grande stile quello fatto dalla campionessa di tennis Serena Williams e il marito Alexis Ohanian che aspettando il secondo figlio. I due hanno già una bimba, Olympia di 5 anni, e sono ...