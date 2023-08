(Di martedì 1 agosto 2023)non si vede su un campo dadalla semifinale di Wimbledon persa contro Novak Djokovic. Sono state due settimane decisamente importanti per l’altoatesino, che per la prima volta si è spinto tra i migliori quattro di uno Slam. Dopo aver chiuso la sua stagione su erba, il nativo di San Candido si è preso una bella pausa, vivendo completamenterispetto allo scorso anno laallo US. Infatti il numero otto del mondo ha deciso di prendersi alcune settimane di pausa, dove ricaricare sicuramente le pile dopo le tante energie sprecate, ma anche con l’obiettivo di prepararsi al meglio fisicamente per i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, oltre che ovviamente per lo US. Rispetto alla passata stagione, dunque, ...

Gli Us Open è l'ultima tappa di questo percorso e per Tsitsipas lainizia da Los Cabos. I margini di miglioramento Stefanos Tsitsipas è un giocatore che nel suoha molte armi a ...Jaime ha solo 12 e una vita da scoprire, anche se in quella vita ilcertamente farà la parte ... dopo il trionfo di Wimbledon tornerà a Toronto e poi a Cincinnati, tornei inagli US ...... unico torneo della suaprima del torneo degli Us Open . Lo scorso anno Nole non ha ... Non è infatti un segreto che uno dei più grandi quesiti degli appassionati dinegli ultimi anni ...

Tennis, la preparazione diversa di Jannik Sinner verso gli US Open. Niente terra e solo tornei selezionati OA Sport

Niente atleti russi e bielorussi neanche al torneo Wta a Praga. La Repubblica Ceca ha negato l'ingresso alla tennista Anastasija Pavlychenkova, 32 anni nata a Samara (Russia) che avrebbe dovuto ...La domanda è la seguente: quando rivedremo in campo Novak Djokovic La risposta è arrivata nel corso della conferenza stampa del post Finale di Wimbledon. Il campione serbo disputerà, prima degli US O ...