(Di martedì 1 agosto 2023) Fase di transizione per iltra Wimbledon e gli US Open. Dalla settimana prossima si entrerà nuovamente nel vivo con i Masters1000 di Toronto e Cincinnati: in palio punti pesanti per scalare il ranking mondiale. Obiettivo primario in particolare per Matteo Berrettini, che attualmente non sarebbe tra le teste di serie dell’ultimo Slam stagionale. Con Paolo, vincitore della1976 e da anni apprezzato commentatore tecnico su SkySport, abbiamo tirato le somme sull’attuale momento delitaliano, proiettandoci su un finale di stagione con diversi appuntamenti dove i nostri portacolori proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Condivide la scelta di Jannike Matteo Berrettini di prendersi una lunga pausa dopo Wimbledon, saltando tutti i tornei ...

... l'appuntamento di maggior prestigio è l'ATP 500 di Amburgo, in scena al RothenbaumCenter. ... di Nicola Pietrangeli nel 1960, Paolonel 1977, Fabio Fognini nel 2013 e Lorenzo Musetti ...... per intenderci di Pasolini, Sandro Penna, Giorgio Caproni, Attilio, Mario Luzi, Biagio .../ si è giovani solo una volta/ quando non te ne accorgi./ E la ginnastica,/ ilil maglioncino ...È una sfida per vincere un titolo, o qualcos'altro D'altronde, come dice Zendaya, "ilè una ... Ci sono sprazzi di Bernardo(The Dreamers) e forse un po' del Woody Allen di Match ...

Tennis, Bertolucci: "Sinner sta facendo le scelte giuste. L'Italia al completo è la più forte in Coppa Davis" OA Sport

Tennis, Wimbledon 2023 da record, è l’edizione migliore di sempre su Sky, Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo a Wimbledon, battendo Novak Djokovic in una finale epica. Il murciano ha saputo ri ...Sky Sport Tennis, venerdì la super semifinale, Djokovic vs Sinner a Wimbledon!, Mancano solo poche partite per decretare (diretta Sky e in streaming NOW) il campione e la campionessa della 136esima ed ...