Temptation Island | le prime parole dei concorrenti dopo l’uscita dal reality show

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 agosto 2023), ledi Perla, Francesca e della nuova coppia Mirko e Greta. Ecco cosa è emerso dai social, ieri è andata in onda l’ultima puntata del. Perla e Francescaaver lasciato i rispettivi fidanzati sono tornate sui social. Anche Mirko e Greta, la nuova coppia, si sono esposti su Instagram. La tentatrice scrive: “Sto cercando di leggervi tutti, siete tantissimi e non troverò mai le persone giuste per ringraziarvi. Siete tutti pazzeschi, vi adoro. Grazie”. Leggi anche –> Ascolti tv, i dati di lunedì 31 luglio Ecco le sue… Perla Vatiero tra le sue stories Instagram ha dichiarato: “Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata ...