Temptation Island | le coppie sopravvissute al reality di Canale 5

Considerata la vera 'regina' di questa edizione di '' Francesca è forse l'unica concorrente che è riuscita con grande decisione e personalità a non cedere alle tentazioni del gioco e a mettere alle strette il suo compagno Manuel . A ...Non solo rotture e tradimenti, a '' ci sono anche tante coppie che sono riuscite a superare le loro difficoltà e sono 'sopravvissute' alle insidie del docu - reality di Canale 5 . È il caso di Gabriela e Giuseppe e ...Se un amore finisce, non è detto che non possano nascerne di nuovi. Anche questo succede a ''. È il caso di Mirko e Perla che nel reality di Canale 5 hanno visto finire la loro relazione, ma allo stesso tempo hanno gettato le basi per iniziarne di nuove. Dopo il falò di ...

Vittoria bacia il single Edoardo, è la goccia che fa traboccare il vaso. Daniele chiede il falò di confronto ma per la coppia, che era andata a Temptation Island per capire se ...L'ultima puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 31 luglio consacra come regina Francesca Sorrentino. La giovanissima 23enne compie il glowup perfetto: lascia il ...