Temptation Island | Il Dramma di Ale e Federico… Pubblico Furioso!

(Di martedì 1 agosto 2023) Ultimo capitolo di2023! Una storia d’amore tra Ale e Federico, segnata da tentazioni, confessioni scioccanti e un eroico conduttore. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di! #Ultimo capitolo di2023! Una storia d’amore tra Ale e Federico, segnata da tentazioni, confessioni scioccanti e un eroico conduttore.2023 chiude in bellezza con l’ultimo, travolgente capitolo dell’odissea d’amore tra Ale e Federico. Lei, guerriera dell’amore, sfida il destino e richiede l’ennesimo falò di confronto. Lui, resistente fino all’ultimo, cede alla forza dell’inevitabile. La fine è giunta, in diretta. Federico, il fascinoso protagonista, ...

Leggi Anche, ultima puntata: come andrà a finire per le due coppie ancora sull'isola Le ultime due coppie in gara E' stato determinante per Daniele la confidenza e gli atteggiamenti della sua ...L'Appuntamento Finale Nella serata di ieri, lunedì 31 luglio, è andata in onda l'appuntamento finale di2023, il celebre programma condotto da Filippo Bisciglia. La puntata ha ...Filippo Bisciglia non conosce rivali: ecco la media finale dell'ultima edizione del suo reality Quest'ultima edizione di, è inutile negarlo, è stata un successo sotto ogni punto di ...

Temptation Island 2023 si è concluso con una puntata finale davvero sorprendente: un mese dopo chi si è lasciato e chi invece è tornato a casa insiemeA " Temptation Island" Federico non ha più scuse e accetta il secondo falò di confronto preteso dalla sua fidanzata Ale. Nonostante la vicinanza e i baci con il single Lollo, la 31enne è decisa a ...