Temptation Island | Gabriela e Giuseppe un mese dopo il falò di confronto | ecco cosa è successo

(Di martedì 1 agosto 2023): "Sono cambiata,deve essere un valore aggiunto a me stessa".

Chi è un fan sfegatato di Uomini e Donne (e di conseguenza di) sa che quel mondo è interconnesso e molto spesso i protagonisti si conoscono tra loro e finiscono per intrecciarsi in qualche modo. Ebbene Greta Rossetti, che fuori dalla ...Probabilmente il percorso di Mirko Brunetti e Perla Vatiero a2023 è stato quello più discusso sul web. Mentre lui ha ufficialmente iniziato una storia d'amore con la tentatrice Greta Rossetti , lei sta frequentando il tentatore Igor. La coppia ...La decima edizione di '' chiude col botto. L'ultima puntata, trasmessa ieri da Canale 5 ha infatti ottenuto 3.559.000 spettatori con il 28.1% di share, risultando ancora una volta il programma più visto ...Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati tra i protagonisti più discussi e chiacchierati della decima edizione di Temptation Island. La giovane coppia sembrava essere sul punto di lasciarsi ma, ...L’ultima puntata di Temptation Island 2023 si chiude, come di consueto, con uno sguardo al ‘dopo’. Che fine hanno fatto le coppie che hanno partecipato al reality Le decisioni che hanno… Leggi ...