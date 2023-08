“Temptation Island” | choc in diretta Tv | intervengono i soccorsi

(Di martedì 1 agosto 2023) News Tv. Ieri, lunedì 31 luglio 2023, è andata in onda l’ultima puntata di. Durante il gran finale, le ultime coppie si sono presentate al falò di confronto. Uno dei fidanzati ha preso la decisione di rincontrare la sua compagna davanti a Bisciglia, a causa di un gesto di lei che lo ha sconvolto. Così tanto che quando ha visto un video di lei in compagnia di un tentatore, subito dopo sono arrivati i. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, arrivo clamoroso in giuria: fuori Selvaggia e dentro lei Leggi anche: “”, la scoperta bomba sul padre di Mirko dopo l’addio a Perla “”, Daniele è furioso con Vittoria Durante la puntata di ieri, è andato in onda l’epilogo ...

Resa dei conti a2023. L'ultima puntata, la sesta, di ieri sera 31 luglio 2023 su Canale 5, ha visto il momento della verità per le due coppie rimaste ancora in gioco. Un gran finale del docu - ...Piccolo scivolone per il Tg5. Nell'edizione delle 20 di lunedì 31 luglio, Elena Guarnieri incappa in una gaffe. Colpa di, ossia il programma più visto dell'estate. Peccato però che sembra che il funzionamento dinon sia chiaro a tutti. Nemmeno al TG5 che ne lancia la puntata. Durante ...Cosa è accaduto un mese dopo2023 Quali coppie sono scoppiate davvero Chi è tornato insieme Ecco tutti i video Witty Tv di quanto è accaduto. Come si poteva immaginare Mirko e Perla non sono tornati insieme. ...

Come si sono conclusi i percorsi delle sette coppie che hanno partecipato a Temptation Island 2023: la lista di chi si è lasciato, chi è rimasto ...Dopo Temptation Island Mirko e Greta escono allo scoperto con un tatuaggio di coppia e la mamma della tentatrice interviene sui social ...