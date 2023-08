Temptation Island | Ale sui social insieme al single Lollo

Greta Rossetti , ex tentatrice di2023 nonché nuova fidanzata di Mirko Brunetti , l'ex di Perla , ha subito diversi ritocchini. In tanti spettatori si sono accorti degli interventi di chirurgia estetica ai quali la ...In occasione dell'ultima puntata di, andata in onda ieri sera, lunedì 31 luglio, su Canale5 , Pamela Camassa ha voluto dedicare un dolce pensiero al suo compagno, il conduttore Filippo Bisciglia ., ...Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di. Un'edizione questa seguitissima dal pubblico a casa che ha permesso a Filippo Bisciglia di essere il re della tv estiva. Adesso però per molti protagonisti del reality delle ...

Temptation Island, le pagelle della finale: Federico poeta (voto 0), Mirko e Greta horror (voto 2) Corriere della Sera

Perla ha parlato però di insegnamenti ricevuti e che la partecipazione a Temptation Island non è stata un totale fallimento, sicuramente ha acquisito coraggio e determinazione. Una delle note positive ...Nel corso del falò di confronto tra Federico e Ale, Filippo Bisciglia lo ha rimproverato per l'atteggiamento spocchioso nei confronti della fidanzata ...