Temptation Island 2023 un mese dopo | ecco come è finita per le sette coppie

(Di martedì 1 agosto 2023) Ieri 31 luglio si è conclusostanno leunla fine delle registrazioniè terminato, ieri il viaggio dei sentimenti delleche si sono messe in gioco in quest'edizione si è concluso.di consuetudine, il docureality ci ha raccontato le strade che hanno preso i concorrenti unla fine del programma. Anche quest'anno la partecipazione al reality ha sancito la fine di alcune storie d'amore, mentre altre ne sono uscite rafforzate. Ledi...

A un mese dalla fine della decima edizione di, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno confermato la fine della loro relazione. Se Perla ha continuato a vedere il tentatore Igor Zeetti lontano dalle telecamere, Mirko ha rivelato ...Leggi Anche, ultima puntata: come andrà a finire per le due coppie ancora sull'isola Le ultime due coppie in gara E' stato determinante per Daniele la confidenza e gli atteggiamenti della sua ......puntata) 3.344.000 telespettatori - 25% di share 5a puntata) 3.299.000 telespettatori - 26% di share 6a puntata) 3.555.000 telespettatori - 28% di share La sesta e ultima puntata di...

Ieri sera a Temptation Island 2023 abbiamo scoperto cosa è successo tra Mirko e Perla quasi un mese dopo la loro uscita dal reality di Canale 5. Lui ha iniziato una frequentazione con Greta e lei sta ...Sul profilo della 24enne sono emersi vari commenti da parte degli hater.