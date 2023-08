Temptation Island 2023 | ultima puntata | ecco cosa è successo un mese dopo

(Di martedì 1 agosto 2023). Nell’scopriamoalle coppie unla fine del programma. Concluso l’ultimo appuntamento con. Ieri sera è andata in onda l’della trasmissione, aspettando la versione invernale del programma, dove abbiamo visto la fine del percorso di due coppie e

Ieri si è conclusa l'ultima puntata die i riflettori si sono accesi sulle coppie che hanno avuto destini diversi: alcune hanno deciso di restare insieme e di provare a ricostruire il rapporto, mentre altre sono scoppiate.Ieri, lunedì 31 luglio 2023, è andata in onda l'ultima puntata della decima edizione die tutti protagonisti si sono ritrovati, dopo un mese dalla fine della loro esperienza davanti a Filippo Bisciglia pronti a raccontare come sta proseguendo la loro vita e gli sviluppi ...Per l'ultima puntata, trasmessa ieri da Canale 5, il 28.1% di share. Al secondo posto 'Il Giovane Montalbano' su Rai1 La decima edizione di '' chiude col botto. L' ultima puntata , trasmessa ieri da Canale 5 ha infatti ottenuto 3.559.000 spettatori con il 28.1% di share, risultando ancora una volta il programma più visto ...

Temptation Island 2023 coppie: chi si è lasciato, chi è rimasto insieme e sorprese Corriere dello Sport

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – La decima edizione di ‘Temptation Island’ chiude col botto. L’, trasmessa ieri da Canale 5 ha infatti ottenuto 3.559.000 spettatori con il 28.1% di share, risultando ancora ...Spettacolo Cagliari - 01/08/2023 11:33 - Dopo aver rifiutato un falò di confronto, Ale ha finalmente ottenuto ciò che voleva: un'occasione per mettere in chiaro la situazione con ...