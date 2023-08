Temptation Island 2023 | Perla lancia una frecciatina a Mirko

L'ultima puntata di, andata in onda ieri lunedì 31 luglio 2023, ha visto la resa dei conti delle ultime due coppie rimaste ancora in gioco . Dopo Daniele e Vittoria, anche Ale e Federico hanno deciso ...Il viaggio nei sentimenti diè arrivato al termine. Su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata del programma, dove il pubblico ha scoperto cosa è successo alle coppie in gioco un mese dopo la fine del reality ...L'edizione 2023 diha segnato il ritorno in pompa magna del reality show di Filippo Bisciglia che, dopo un anno di assenza dai palinsesti, è stato un successo. In occasione della sesta e ultima puntata ...

Ieri sera abbiamo scoperto il destino di tutte le coppie di Temptation Island 2023. Tra queste, per esempio, anche quello di Perla e Mirko. I due sono entrati nel reality per cercare di riparare la ...L'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri lunedì 31 luglio 2023, ha visto la resa dei conti delle ultime due coppie rimaste ancora in gioco. Dopo Daniele e Vittoria, anche Ale e ...