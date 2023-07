Temptation Island 10 | sesta puntata | ecco come è andata a finire tra le sette coppie dopo il reality

Leggi su isaechia

(Di martedì 1 agosto 2023) Si è appena conclusa laed ultimadi10. Ilche mette a dura prova i sentimenti delle, condottosempre da Filippo Bisciglia, ha avuto la sua fase conclusiva. All’interno del villaggio, in questa ultimaabbiamo visto le vicissitudini che hanno colpito le ultime due: Daniele De Bosis e Vittoria Egidi e Alessia Ligotti (nominata Ale) e Federico Viviani. Il racconto è iniziato dalla prima coppia e soprattutto da ben tre Pinnettu in cui il fidanzato romano ha preso coscienza della complicità tra la sua fidanzata e il tentatore Edoardo. I due si sono più volte appartati, lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere e non è ben chiaro cosa sia successo. Daniele, dal suo ...