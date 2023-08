Temptation Island 10 | Mirko Brunetti e Greta Rossetti pubblicano i primi selfie di coppia mentre Perla Vatiero si sfoga | “Non mi sembra ancora vero che…”

(Di martedì 1 agosto 2023)hanno confermato, a un mese dalla fine del programma, la loro rottura. La partecipazione aha completamente stravolto le loro vite. Entrati insieme, dopo cinque anni di fidanzamento, hanno deciso di uscire separati, ma non solo. Seha intrapreso una conoscenza con il single Igor, che ha baciato nel programma,ha letteralmente affermato di aver ritrovato l’amore accanto alla tentatrice,. Gli spettatori del talent sono rimasti di stucco infatti di fronte alla nuova, che, per sigillare il momento ha fatto un tatuaggio condiviso.hanno raccontato al conduttore, Filippo ...

Resa dei conti a2023. L'ultima puntata, la sesta, di ieri sera 31 luglio 2023 su Canale 5, ha visto il momento della verità per le due coppie rimaste ancora in gioco. Un gran finale del docu - ...Piccolo scivolone per il Tg5. Nell'edizione delle 20 di lunedì 31 luglio, Elena Guarnieri incappa in una gaffe. Colpa di, ossia il programma più visto dell'estate. Peccato però che sembra che il funzionamento dinon sia chiaro a tutti. Nemmeno al TG5 che ne lancia la puntata. Durante ...Cosa è accaduto un mese dopo2023 Quali coppie sono scoppiate davvero Chi è tornato insieme Ecco tutti i video Witty Tv di quanto è accaduto. Come si poteva immaginare Mirko e Perla non sono tornati insieme. ...

L’edizione 2023 di Temptation Island ha raggiunto il suo epilogo lunedì 31 luglio, con le coppie che hanno preso una decisione definitiva riguardo al loro futuro: alcune hanno scelto ...La relazione tra Alessia Ligotti e Federico sembra giunta al capolinea dopo tre anni di fidanzamento, con problemi che nemmeno Temptation Island è riuscito a risolvere. Nell'ultima puntata, durante un ...