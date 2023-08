Tempesta su Pechino | almeno 11 morti e 27 dispersi Esercito in campo per consegnare rifornimenti ai passeggeri di treni bloccati

(Di martedì 1 agosto 2023) Strade spezzate dalla forza dell’acqua e fango,e vittime. La crisi climatica ha colpito anche in Cina.11 persone sono morte e 27 sono disperse dopo le forti piogge che hanno colpito. Elicotteri militari sono stati dispiegati peraideidopo che i temporali hanno messo in ginocchio la capitale. LaDoksuri, un ex super tifone, ha colpito la Cina verso nord da venerdì, entrando dalla provincia meridionale del Fujian dopo aver falcidiato le Filippine. Sabato le forti piogge hanno iniziato a colpire la città e le aree circostanti, con quasi la media delle precipitazioni dell’intero mese di luglio scaricate su...

Almeno 11 persone sono morte e 27 sono disperse dopo forti piogge che hanno colpito Pechino, hanno reso noto oggi i media statali cinesi.Sono 11 le vittime accertate, secondo il più recente bilancio ancora non definitivo, delle forti piogge che si sono abbattute su Pechino. 25 i dispersi. I temporali hanno messo in ginocchio la ...