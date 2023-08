Teddy | “Sparami ora” è il singolo d’esordio

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 1 agosto 2023) Dal 4 agosto 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “ora”, ildi debutto di. “ora” è un brano che racconta la fine di una storia d’amore. A tutti nella vita è capitato almeno una volta di correre il rischio ed investire i propri sentimenti su una persona che, apparentemente, sembrava essere quella giusta, poiché dall’altra parte c’erano tutti i presupposti per farti credere che potesse esserlo, per poi rivelarsi in realtà un enorme sbaglio, scoprendo che tutto ciò, non era solo che un’alterazione del nostro percepito. Quando una relazione arriva al suo capolinea, per un motivo o per un altro e tu non ne sei il carnefice, tanti sentimenti, forti e contrastanti ti investono, per poi lasciare un’amara lucidità dove capisci che tutto ciò ...