Taylor Swift | l' appello di una disabile | ' Due pedane per il concerto di Milano'

Anche i disabili italiani hanno diritto a partecipare al concerto di. La popolare cantautrice americana arriverà nel Belpaese ...C'è anche chi scherzosamente ha avanzato la più assurda delle teorie: "Il gatto disi chiama Olivia. Segno di una collaborazione per 1989 TV" Il fatto che la Wilde abbia indossato una t ...Dall'8 luglio è disponibile il videoclip di ' I can see you ', nuova uscita di; nel video è presente una squadra che irrompe in un caveau in cui recuperano la copertina dell'album ...

Taylor Swift, i fan provocano un (mini)terremoto a Seattle Corriere della Sera

I prezzi dei biglietti per i concerti pop sono sfuggiti di mano: sembra che tutto sia iniziato con le complessità che impediscono ai fan di acquistare facilmente i biglietti per l'attuale tour di Tayl ...Durante le tappe di Seattle del tour della cantante pop sono state registrate vibrazioni del terreno pari ad una magnitudo 2.3, ma si tratta di un fenomeno già visto in occasione di concerti molto aff ...