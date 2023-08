Tananai | “La coppia di Tango? Ecco com’è finita” Poi rivela | “Ho detto no a una somma spropositata per la pubblicità di uno spazzolino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Ha cantato sul palco dell’Ariston da debuttante e festeggiato per l’ultimo posto. Un anno dopo, è tornato a Sanremo da artista affermato. Ha riempito il Forum di Assago e duettato, tra gli altri, con Ligabue, Tiziano Ferro, Max Pezzali e Marracash. Ha accarezzato il sogno di vivere con la musica fino a trovarselo fra le mani. È partito da zero, per arrivare a cento in un paio d’anni senza mai prendersi troppo sul serio. È la sua forza e anche il suo tratto distintivo.suona, produce, si diverte e vive la sua favola con i piedi ben ancorati a terra: “Nonostante tutto ho capito che non sarò mai contento. Alla fine di ogni esibizione sono sempre incazz**o nero perché penso di non aver fatto bene – spiega in un’intervista al Corriere della Sera –. È un tratto del mio carattere: penso sempre di poter fare meglio”. È l’artista dell’anno. Tutti lo cercano, tutti lo ...