Talebani e USA tengono i primi colloqui ufficiali

(Di martedì 1 agosto 2023) I leadere i funzionari degli USAda quando ihanno preso il potere in Afghanistan. Le due delegazioni hanno discusso di economia, lotta al narcotraffico e di diritti umani. in Qatar I leadere funzionari statunitensi si sono

... un gruppo terroristico strettamente legato aiafgani. Rafforzato grazie al sostegno del regime di Kabul insediatosi dopo il ritiro degli, il Ttp ha interrotto i colloqui volti a trovare ...È l'attuale ambasciatorepresso l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico a ...a fornire assistenza ai cittadini afghani fuggiti dal Paese con il ritorno al potere dei. ...Inoltre, il governo deglinon sempre mantiene le promesse fatte agli afghani che aiutano gli ... Quando una spedizione in una miniera dove iproducono e conservano gli IED si trasforma in ...

Il conflitto interno al governo Usa sulla caduta di Kabul Domani

Un attacco kamikaze ha provocato più di 40 morti e circa 200 feriti durante un raduno del partito fondamentalista dell'Associazione degli Ulama dell'Islam (Jui-F) nella periferia di Khar, in Pakista ...Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver organizzato alcuni incontri con i vertici talebani per discutere soprattutto dell'istruzione.