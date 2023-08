Tajani | italiani possono lasciare il Niger con un volo speciale

"Niger. Il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l'Italia.... indicato dal coordinatore azzurro, Antonio, come il nome del centrodestra. Cappato ha incassato l'appoggio di +Europa, Avs, Radicalie successivamente anche di Azione. ...LAmbasciata a Niamey restera' aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione in corso, ha aggiunto. I civilipresenti attualmente nel Paese sarebbero 91. Sono ...

“Offriamo ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l’Italia. L’Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli s ...Dopo il golpe avvenuto in Niger, Italia e Francia evacuano i propri cittadini dal Paese organizzando voli speciali.