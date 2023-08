Taiwan | nuova sortita della Cina con cinque aerei e dieci navi da guerra

Leggi Anche Gli Usa annunciano un nuovo pacchetto di armi aEsercitazioni anche aA esprimersi sulle tensioni con la Cina nello Stretto è stato di recente anche il ministro degli Esteri ......Pechino vale meno di un terzo del paniere Msci Emerging contro il 40 % circa complessivo di,... Non è esclusa unaondata di acquisti.Il governo sta pagando la metà del costo di unafabbrica diSemiconductor Manufacturing Co., o TSMC, a Kikuyo ed è in trattative per aiutare a finanziare un secondo impianto nelle ...

Taiwan: nuova sortita della Cina con aerei e navi da guerra TGCOM

L'isola risponde schierando navi, aerei e sistemi missilistici. Il ministro degli esteri Wu: "Non chiediamo agli altri Paesi di combattere per noi" ...Foxconn ha firmato per costruire un nuovo sito produttivo nel Tamil Nadu per 194 milioni. Nel frattempo proseguono i piani per la diversificazione dalla Cina: quadruplicheranno i lavoratori nel sito d ...