Taiwan | Cina protesta con Usa per consegna armi | “Seria minaccia alla pace”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – Lacon gli Stati Uniti per il nuovo pacchetto didel valore di 345 milioni di dollari. Un portavoce del ministero della Difesa di Pechino ne ha parlato come di “unastabilità nella regione”, accusando ancora una volta Washington di “interferenza brutale negli affari interni della”. “La questioneese riguarda gli interessi fondamentali dellaed è una linea rossa che non può essere superata nelle relazioni tra Stati Uniti e”, ha ammonito Tan Kefei, che ha esortato Washington a fermare ogni “collusione militare” con, che Pechino considera una provincia ...