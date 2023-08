Tagli al Pnrr | “il governo non dice dove prenderà i fondi alternativi per i progetti” | i tecnici del Parlamento smentiscono Fitto

(Di martedì 1 agosto 2023) Le nove misure depennate dal, per un valore di quasi 16 miliardi, al momento non hanno una copertura alternativa. È l’allarme lanciato dal Servizio studi parlamentare nel dossier sulla rimodulazione del Piano presentata dal ministro per gli Affari europei Raffaele. Si tratta di interventi su temi come la gestione del rischio di alluvione, la riduzione del rischio idrogeologico e il rafforzamento della medicina territoriale, cheha promesso verranno “completamente finanziati” in altro modo. Un concetto ripetuto dal ministro martedì mattina nella sula relazione alla Camera: “Lo dico ai sindaci e a chi ha immaginato scenari catastrofici: le nove misure individuate andranno avanti regolarmente, non saranno oggetto di definanziamento”. Il problema, però – fa notare il Servizio studi – è che nessuno ha ancora spiegato come. ...

A dirlo è Paolo Calcinaro, Presidente di Anci Marche e Sindaco di Fermo in riferimento al Pnrr ed al taglio dei fondi ai comuni annunciato dal Governo. Il provvedimento non piace ad Anci ... La Segretaria PD Marche Chantal Bomprezzi interviene sulle ultime decisioni del governo nazionale e regionale: "La destra sta dando ulteriore prova di non essere al fianco dei più bisognosi, dei lavoratori ..."