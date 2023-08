Tabelle ACI 2023 per rimborso chilometrico e calcolo fringe benefit

... come funziona Come calcolare rimborso chilometricoCome si calcola il costo per km Cosa comprendono i costi chilometrici2023: cosa sono e come si usano Le tariffe sono ...... servizi organizzati in autonomia con il supporto di parenti/affini o colleghi di lavoro, mediante il rimborso dei costi chilometrici, come davalevoli per l'anno in corso, in base al ...Lecambiano in base alla soglia dei 100 kW di potenza, che per i motocicli è invece fissata ... ed è meglio informarsi presso l'ente o l'organismo di competenza: l', l'Agenzia delle Entrate ...

Rimborsi chilometrici ai volontari: esiste un limite di spesa FiscoSport

Tempo di lettura: 5 minuti La tassa automobilistica in vigore in Italia, il Bollo auto ACI, è sicuramente una delle spese più note e temute […] More ...