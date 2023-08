(Di martedì 1 agosto 2023) ... il partito che cresce maggiormente nelle preferenze degli elettori nel sondaggio di questa settimana di Swg per il tg La7. I dem - nelle intenzioni di voto - hanno conquistato lo 0,4 per cento in ...

... il partito che cresce maggiormente nelle preferenze degli elettori nel sondaggio di questa settimana diper il tg La7. I dem - nelle intenzioni di voto - hanno conquistato lo 0,4 per cento in ...A certificarlo è il sondaggio di questa settimana diper il tg La7 , secondo cui i dem negli ... Anche il Movimento 5 Stelle cresce leggermente più die con lo 0,3 per cento in più raggiunge il ......percezione appare confermata dalla solidità del voto attuale di. Il consenso di Fratelli d'Italia è più solido tra i suoi sostenitori di lunga data. Il 72%, secondo i dati del sondaggio, è ...

Swg: FdI sempre in testa, il Pd sale al 20% 24Emilia

Secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto di ricerca triestino, oltre 2 elettori di Fratelli d'Italia su 3 si aspettano che il partito mantenga l’attuale primato ancora a lungo. Il consenso di FdI è pi ...Secondo l’ultima rilevazione Swg per La7, i dem con il 20% di preferenze guadagnano lo 0,4%. FdI al 29,4 (+0,2%). Stabile Forza Italia, M5S segna lo 0,3 in ...