Ora la dirigenza interista spinge forte per, con l'idea di un acquisto a titolo definitivo: se per il primo nome del reparto offensivo arrivato in questo mercato " Thuram " l' Inter ha ...E in testa 'Inter,: 20 milioni al West Ham', 'Musah iniziò in porta. Ma era troppo veloce'. Poi ancora l'intervista a Locatelli: 'Juve, devo darti di più'. C'è anche la battuta di ...L'Inter rompe gli indugi e presenta un'offerta al West Ham per Gianluca: proposta per il trasferimento a titolo definitivoPossibileper il futuro di Gianluca. Il bomber del West Ham, desideroso di tornare a casa, è da tempo nel mirino della Roma che però non ha mai aperto a titolo definitivo, formula richiesta dal ...

Svolta Scamacca: assalto Inter da 25 milioni, Roma sorpassata Corriere dello Sport

I bianconeri fanno sul serio e il Chelsea apre allo scambio Lukauku-Valhovic: tutte le novità della giornata in casa Juve ...Prezzo Vlahovic, Lukaku più 50". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport parlando dell'intrigo di mercato fra il Chelsea e ...