Svolta Mbappé | “Accetto subito!”

(Di martedì 1 agosto 2023) La clamorosa indiscrezione trova conferme: il futuro dipotrebbe cambiare dopo l’ok deciso all’offerta inattesa In Francia le voci non si fermano, e c’è chi parla di un vero… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Blitz nel ritiro per il bomber e accordo sempre più vicino: per Vlahovic e la Juventus può essere laattesaPuò essere arrivata ad un punto dil'attesa per il futuro di Dusan Vlahovic. Non è un segreto che il bomber può lasciare la Juventus davanti all'offerta giusta, ma finora non c'è stato nessun club che si è fatto concretamente ...Unaimportante arriva dal Paris Saint - Germain: clausola pagata, stravolto anche il calciomercato di Serie ANovità importanti da Parigi che potrebbero avere ripercussioni anche sulla Serie A e le ...Importanti novità riguardano il rinnovo del contratto di Victor Osimhen con il Calcio Napoli . Le parti sembrano sempre più vicine, e sono pronte ad annunciare l'accordo che fugherebbe ogni dubbio ...