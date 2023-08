Svezia | responsabile rinuncia ai roghi del Corano

Ha inoltre esortato le persone a usare la libertà di parola in modoe rispettoso. 'In un Paese libero come la, si ha una grande libertà. Ma a questo grande grado di libertà ...Il Premier ha anche denunciato le "campagne di disinformazione in corso", già dallo scorso anno, "compresa una narrativa russa che cerca di influenzare la percezione internazionale della, ...Tre richieste di manifestazioni di protesta indurante le quali si intendeva bruciare copie del Corano, sono state ritirate. Il richiedente, Salwan Momika, che aveva gi dato fuoco pubblicamente a copie del Corano in due occasioni a ...

Tre richieste di manifestazioni di protesta in Svezia durante le quali si intendeva bruciare copie del Corano, sono state ritirate. (ANSA) ...STOCCOLMA - «Abbiamo un contatto quotidiano con i servizi segreti perché la situazione è estremamente grave»: il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare ...