Suppletive Monza | Cappato | ' convergenza possibile per opposizione su mia candidatura '

(Di martedì 1 agosto 2023) Milano, 1 ago.(Adnkronos) - "La mianon è contro partiti o coalizioni, ma è a disposizione delle organizzazioni, e quindi anche dei partiti, che la vorranno sostenere. Realisticamente stiamo parlando del perimetro delle opposizioni. Sappiamo che le opposizioni non sono unite in Parlamento, che non sono state unite nella campagna elettorale delle politiche e sappiamo anche che non potrebbero essere unite se ciascuno guardasse ad esprimere un proprio candidato. E dunque mi sembra che la miaoffra la possibilità di unaper una bella battaglia da fare sui contenuti e sul territorio e anche per l'urgenza di porre un freno ad alcune derive che sono rappresentate da questo governo e da questa maggioranza". Così Marcopresentando la suaper le elezioni ...

Il centrodestra compatto, il centrosinistra in pezzi. Il più classico degli schemi si avvia a ripetersi alle elezioniper il Senato nel collegio uninominale della provincia di, in programma il 22 e 23 ottobre per riempire lo scranno lasciato vuoto da Silvio Berlusconi . La coalizione di governo ha ...... storico volto delle battaglie per i diritti civili - dal fine vita alla Cannabis - che ha lanciato in autonomia la sua candidatura alle elezionidel 22 e 23 ottobre.... che come vuole la prassi, sarà ora rimesso in gioco in delle elezionilimitate alla sola circoscrizione di elezione del parlamentare venuto meno, in questo caso quella di. E saranno ...

Suppletive Monza, Cappato si candida per il seggio di Berlusconi Adnkronos

Milano, 1 ago. (Adnkronos) – “La mia candidatura non è contro partiti o coalizioni, ma è a disposizione delle organizzazioni, e quindi anche dei partiti, che la vorranno sostenere. Realisticamente sti ...Il centrodestra compatto, il centrosinistra in pezzi: il più classico degli schemi si avvia a ripetersi a Monza ...