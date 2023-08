Supplenze docenti 2023 2024 da GaE e GPS | le nomine dopo la metà di agosto Cosa c’è da sapere LO SPECIALE

... compreso il conferimento delle, al massimo entro la prima settimana di settembre in modo che le lezioni possano cominciare con tutti iin cattedra'. 'Soprattutto sul sostegno - ......da altra provincia e privi di titolo di specializzazione assegnazione provvisoria dei...30 giugno 2024 e quindi immessi nel sistema informatico come sedi disponibili per l'algoritmo... compreso il conferimento delle, al massimo entro la prima settimana di settembre in modo che le lezioni possano cominciare con tutti iin cattedra. Lo dice, in una intervista a ...

Supplenze 2023/24 ai docenti di ruolo, solo se non devono ancora svolgere anno di prova Orizzonte Scuola

È l’obiettivo fissato dal ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, per il prossimo avvio dell’anno scolastico. E sarebbe una ...Anno scolastico 2023/24, il ministro Valditara si è posto come obiettivo quello di avere tutti i docenti in cattedra a settembre.