Superman | Legacy | il villain svelato per sbaglio in un leak DC?

(Di martedì 1 agosto 2023) In un tweet poi cancellato, DC potrebbe aver fornito dettagli troppo particolareggiati sulla presenza di unclassico indi James Gunn. DC potrebbe averl'identità deldell'atteso, nuovo progetto di James Gunn e primo in veste di co-CEO dello studio. Dopo che è stato confermato ufficialmente il casting di David Corenswet nei panni del prossimoe di Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane, il pubblico attende ora di conoscere la natura del cattivo o dei cattivi che l'eroe più celebre dei fumetti dovrà affrontare nel film. Sappiamo chevedrà l'apparizione del gruppo dinoto come The Authority, la cui morale ...

DC potrebbe aver svelato l'identità del villain dell'atteso, nuovo progetto di James Gunn e primo in veste di co - CEO dello studio. Dopo che è stato confermato ufficialmente il casting di David Corenswet nei panni del prossimoe di ...Blue Beetle è stato presentato da James Gunn come il primo supereroe ufficiale della nuova era, Gods and Monsters , che si concretizzerà soprattutto dopo il lancio di. Intanto, però, ...Detto questo, la presenza di Safran permetterà al regista di prendersi il tempo necessario per concentrarsi, ad esempio, sul suo reboot di, che sta scrivendo e dirigendo ...Tramite l'ex Twitter, Zack Snyder ha sottolineato la propria emozione nei confronti di Blue Beetle, pubblicando un raro post per condividere l'hype sul film in uscita.Mentre il MCU si avvia verso il sedicesimo anniversario, la DC sta per ricominciare da capo con Superman, Batman e tutti gli altri.