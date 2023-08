Superluna | stelle cadenti e Saturno in opposizione | che spettacolo il cielo di agosto

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma – Una, una Luna Blu e, per chiudere in bellezza con unpiù spettacolare che mai: ildisi annuncia ricco di eventi per la gioia degli astrofili e di tutti gli appassionati del, come sottolinea l’Unione Italiana Astrofili. Si comincia il primocon la. E’ la prima Luna piena del mese ed è chiamata così perché è vicina al perigeo, ossia al punto della sua orbita più vicino alla Terra: per questo appare un po’ più grande e luminosa. Il secondo appuntamento, fra il 30 e il 31, è quindi con la Luna Blu, come viene definita la seconda Luna piena del mese. Il plenilunio è previsto alle ore 3:35 del 31, mentre la minima ...

