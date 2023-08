Superluna | Luna Blu | stelle cadenti e Saturno | lo spettacolo del cielo di agosto

Naso all'insù per ammirare la adello Storione di questi giorni. In queste immagini sorge sull'antico tempio di Poseidone, a Sounion, in ...Il 1 agosto appuntamento con laPiena dello Storione, così chiamata in quanto, per i nativi americani algonchini, identificava il periodo in cui questo imponente pesce abbondava nei ...(la foto è di DoraMarí DeRosa) Cos'è unaUnasi verifica quando lapiena coincide con il suo punto di perigeo, ovvero il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita ...Il mese di agosto ha in serbo una serie di spettacolari fenomeni celesti per tutti gli astrofili e gli appassionati osservatori dei cieli notturni: dalla Superluna alla Luna Blu, fino ad arrivare ...Si comincia oggi, martedì 1° agosto, con la Luna dello Storione, mentre a fine mese brillerà l'insolita Luna Blu ...