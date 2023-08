Sulle commissioni d’inchiesta Mattarella impartisce una lezione chiarissima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Pochi ex studenti di Giurisprudenza ricorderanno il loro vecchio professore di Diritto parlamentare a Palermo: si tratta di Sergio– considerato da alcuni uno ostico agli esami, per via degli imbarazzanti silenzi – che prima di scendere in campo in politica, anche a causa della tragedia familiare subita, era appunto un apprezzato docente di quell’ateneo. Dopo molti lustri, l’anziano accademico ha deciso, nel suo “nuovo” ruolo di capo dello Stato, di rispolverare i suoi vecchi studi (a memoria cito le note in tema di indagini conoscitive delle giunte e delledel Senato, del 1969) e porgere una vera e propriaquale strumento conoscitivo e d’indagine parlamentare. Non poteva essere più chiaro e diretto il professor ...