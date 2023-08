Sudafrica - Italia | dove vederla in tv e in streaming

WELLINGTON - Mercoledì mattina alle 9 ora italianasi afffrontano al Regional Stadium di Wellington per la terza giornata (ultima della fase a gironi) del Mondiale Femminile che si sta svolgendo in Australia e Nuova Zelanda.Il difensore della Nazionale Italiana femminile di calcio, Elena Linari , alla vigilia della sfida decisiva contro ilvalevole per la fase a gironi dei Mondiali 2023 , ha caricato la squadra in conferenza stampa: 'Ci vorranno cuore, grinta e voglia di portare a casa un risultato che sarebbe storico e ...Probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1) : Swart; Ramalepe, Mbane, Gamede, Dhlamini, Jane, Motlhalo, Seoposenwe, Magaia, Cesane; Kgatlana. CT: Desiree Ellis(4 - 2 -...

La partita Sudafrica - Italia di Mercoledì 2 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata dei Mondiali femminili ...In palio gli ottavi di finale: una vittoria garantirebbe la qualificazione, in caso di pareggio tutto dipenderebbe dal risultato di Svezia-Argentina ...