Sturno sport festival | palcoscenico ai campioni Video

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minuti E’ agosto e tornano le stelle delloin Irpinia con lo <>, organizzato dall’associazione Agapee giunto alla quarta edizione. La manifestazione, che ha anche il patrocinio di Coni,e Salute, comitato paralimpico, Regione Campania, provincia di Avellino e Comune dinonché di altri enti, si terrà presso lo stadio “Il Castagneto” da venerdì 11 a lunedì 14 agosto con ingresso gratuito. Tenendo fede allo slogan “se non vieni, non ci credi” alcome di consueto ci sarà una grande passerella didel passato e del presente, valorizzando le migliori realtà provinciali e regionali e proponendo soprattutto giovani in rampa di lancio che la prossima ...

Grande soddisfazione per l'Oceanika Nuotoche nel mese di luglio ha già avuto modo di gioire per il titolo italiano conquistato da Davide Romano nei 200 metri pinne e che guarda a un nuovo .... Ottimi risultati anche nei campionati italiani per la Oceanika Nuoto. Nello scorso weekend, alla Piscina Felice Scandone di Napoli, Davide Romano si è laureato campione italiano nei 200 pinne e guarda già al prossimo evento, in programma il 28 e il 29 luglio al ...Grande soddisfazione per l'Oceanika Nuotoche nel mese di luglio ha già avuto modo di gioire per il titolo italiano conquistato da Davide Romano nei 200 metri pinne e che guarda a un nuovo ...

