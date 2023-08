Strage di Bologna | Nordio “Ferita aperta | la verità piena un dovere”

(Di martedì 1 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La memoria delladel 2 Agosto – il peggior attentato mai avvenuto in Italia in tempo di pace – è unatuttora dolente per l'Italia intera. 43 anni dopo quel vile attacco, rinnoviamo la vicinanza ai familiari delle 85 vittime e dei 200 feriti e all'intera comunità di, che negli anni ha saputo trasformare il dolore in impegno civico e in sostegno all'attività dei magistrati. In sede giudiziaria, è stata accertata la matrice neofascista dellae ulteriori passi sono stati compiuti per ‘ottemperare – come ebbe a ricordare il capo dello Stato – alla inderogabile ricerca di quellacompleta che la Repubblica riconosce come proprio doverè”. A dirlo il ministro della Giustizia, Carlo, alla vigilia del quarantatreesimo anniversario ...

Forlì - 1 agosto 2023 - Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, accompagnato dal Civico Gonfalone, parteciperà alla cerimonia di commemorazione delle vittime delladidel 2 agosto 1980. La rappresentanza forlivese prenderà parte alla manifestazione organizzata dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi che avrà inizio con il ritrovo in ......consiglio comunale di provincia - s'inserisce però in una campagna più ampia che tende a rimettere in discussione le risultanze processuali e la più ampia valutazione storica delladi...Dichiarazione del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio , alla vigilia del quarantatreesimo anniversario dellaalla stazione di. "La memoria delladel 2 Agosto " il peggior attentato mai avvenuto in Italia in tempo di pace " è una ferita tuttora dolente per l'Italia intera. 43 anni dopo ...

“Una strage fascista”. La verità su Bologna che imbarazza la destra di governo la Repubblica

ROMA (ITALPRESS) – “La memoria della strage del 2 Agosto – il peggior attentato mai avvenuto in Italia in tempo di pace – è ..."La strage alla stazione di Bologna è una ferita aperta per tutto il Paese e solo una verità senza zone d'ombra può portare ad un'autentica giustizia". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ...