Strage di Bologna | Nordio “Ferita aperta | la verità piena un dovere”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La memoria delladel 2 Agosto – il peggior attentato mai avvenuto in Italia in tempo di pace – è unatuttora dolente per l’Italia intera. 43 anni dopo quel vile attacco, rinnoviamo la vicinanza ai familiari delle 85 vittime e dei 200 feriti e all’intera comunità di, che negli anni ha saputo trasformare il dolore in impegno civico e in sostegno all’attività dei magistrati. In sede giudiziaria, è stata accertata la matrice neofascista dellae ulteriori passi sono stati compiuti per ‘ottemperare – come ebbe a ricordare il capo dello Stato – alla inderogabile ricerca di quellacompleta che la Repubblica riconosce come proprio doverè”. A dirlo il ministro della Giustizia, Carlo, alla vigilia del quarantatreesimo anniversario ...