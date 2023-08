Strage Bologna | Nordio | “Matrice neofascista accertata in sede giudiziaria”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 agosto 2023) "In pacchetto riforme di giugno inserita norma per evitare l'annullamento di sentenze per gravissimi reati" La memoria delladi“del 2 agosto – il peggior attentato mai avvenuto in Italia in tempo di pace – è una ferita tuttora dolente per l’Italia intera. 43 anni dopo quel vile attacco, rinnoviamo la vicinanza ai familiari delle 85 vittime e dei 200 feriti e all’intera comunità di, che negli anni ha saputo trasformare il dolore in impegno civico e in sostegno all’attività dei magistrati. In, è stataladellae ulteriori passi sono stati compiuti per ‘ottemperare’ – come ebbe a ricordare il capo dello Stato – ‘alla inderogabile ricerca di quella verità ...