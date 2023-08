"Due anni dopo la mia vittoria nei 100 metri alle Olimpiadi, rivivo un'emozione ineguagliabile, un trionfo che ha riscritto la mia- le parole sui social di Marcell Jacobs - Oggi, l'eco di ...Palazzo Gambacorti accoglie una delegazione dell'antico paese ellenico che ha dato il nome alla nostra cittàLadi San Marino è ripresa nel 2021, dopo la pandemia, con il danese Holger Rune a impreziosire l'elenco di top 10 nell'albo d'oro. Ma al di là dei protagonisti, è l'atmosfera che si respira ...

Storia e sport: si stringe il legame tra Pisa italiana e Pisa greca LA NAZIONE

Sono stati presentati oggi, in una conferenza stampa presso il Circuito del Mugello, i Mondiali Glasgow 2023, i primi multievent della storia del ciclismo: dal 3 al 13 agosto verranno assegnate le mag ...Pisa, 1 agosto 2023 – Pisa in Italia e Pisa greca nel Peloponneso si incontrano per stringere un legame di amicizia basata su origini storiche e leggendarie. L'origine di Pisa fondata come città e col ...