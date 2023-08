Stop reddito di cittadinanza | Gori | “Scelta delirante e discriminante” Benigni FI | “Andava tolto perché inutile e dannoso”

(Di martedì 1 agosto 2023) Bergamo. “Una bomba sociale”, così l’ha definita la Cgil. Ricevuta a mezzo sms. Così è stato per 169mila famiglie italiane che, nella giornata di lunedì 31 luglio hanno aperto sul display del telefono un messaggio con la notizia che, a partire da quella data, non avrebbero più ricevuto il sussidio statale, in quanto “cittadini occupabili”. Tema del giorno che ha scatenato le reazioni di tutta la classe politica italiana, a partire dai big nazionali come Giuseppe Conte che ha riassunto la vicenda con un “arrangiatevi”, all’ “atto di crudeltà” secondo i 5 Stelle, fino all'”esercizio cinico” come denuncia il dem Arturo Scotto – che rincara la dose, “ci vuole stile perfino quando si dichiara guerra ai più poveri”. Si divide il parere dei parlamentari bergamaschi impegnati sui banchi di Roma, con Forza Italia e Lega a protezione della decisione, e il Pd e Alleanza Verdi Sinistra Italiana ...

Stop reddito, infame campagna contro i poveri: tra i ‘fannulloni’ ci sono donne senza alternative Il Fatto Quotidiano

Raffica di telefonate ieri mattina al centralino del Comune dopo lo stop al Reddito di cittadinanza deciso dal Governo Meloni. Molti coloro che hanno ricevuto l’sms con l’annuncio della fine dell’erog ...Da oggi tantissime persone che fruivano del reddito di cittadinanza non lo percepiranno più. Con la sospensione ...