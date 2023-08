Stop mercato | “sdegno” del Mid e appello a eventi inclusivi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Apprendiamo dalla stampa la notizia della sospensione del regolare svolgimento delsettimanale di Avellino prevista per domani 2 Agosto e martedì 5 Agosto per dare spazio alla realizzazione della Smile Arena proprio in quell’area. Unoquesto voluto dall’Amministrazione Comunale di Avellino e che ha innescato diversi malumori da parte dei commercianti, a cui noi esprimiamo la nostra solidarietà, per aver subito ancora una volta e anche per il caldo forte un netto calo di vendite e di introiti. Per quanto ci riguarda volendo e dovendo esprimere la nostra opinione, ai commercianti delsettimanale in vista anche del Ferragosto, dovevano essere offerte delle alternative possibilità di poter usufruire di ulteriori spazi per poter allestire i loro stand e svolgere regolarmente la loro attività, ...