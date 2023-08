Sto per morire e non me lo dicono | infermiere in lacrime | Wanda Nara-choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Ora è ufficiale: a, moglie e manager di Mauro Icardi, è stata diagnosticata una grave malattia del sangue, in Argentina sicerti che sia leucemia. I tifosi del Galatasaray, dove milita il calciatore, le hanno dedicato un toccante striscione: ", guarisci presto". Lo striscione è stato esposto quando la coppia, insieme alle figlie, è arrivata a Istanbul. Attorno alla famiglia, insomma, si stringono tifosi e persone comuni. Il momento è di quelli davvero difficili. Al suo fianco, ovviamente, Icardi, il quale ha deciso di prendersi una "pausa" dal calcio per assistere al meglio e in ogni modo possibile la consorte, dopo gli ultimi tormentati mesi che ha vissuto la loro relazione, che è stata molto vicina a interrompersi prima del previsto. L'ex Inter era disposto anche a ...