Stellantis fa felici gli automobilisti | abbassati tutti i prezzi | ecco come manterranno i prezzi competitivi

Leggi su rompipallone

(Di martedì 1 agosto 2023) Il colosso dell’automobilismo decide di dare un taglio al passato, grossi cambiamenti in arrivo per rimaneresul mercato delle auto elettriche. La minaccia che le caseche cinesi rappresentano sul mercato europeo è forte. Soprattutto il mercato delle auto elettriche, sta si sta evolvendo in modo sempre più rapido, preoccupa enormemente i produttori europei, ormai sempre più sotto pressione. Nonostante le vendite marginali che le case cinesi hanno fatto di auto elettriche in Europa, sembra che la rotta si stia per invertire drasticamente. Ne è un esempio BYD, principale costruttore cinese di auto elettriche, che sta stringendo accordi con gruppi italiani per sfondare nel mercato europeo. Per questo motivo c’è bisogno di tagliare i costi per poter lanciare vetture sempre più economiche e contrastare la produzione cinese, da ...