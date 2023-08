Stefanini-Kanepi oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Praga 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 1 agosto 2023) Lucreziasfiderà Kaiaal primo turno del torneo WTA 250 di, evento in programma dal 31 luglio al 6 agosto sul cemento ceco. La tennista azzurra vuole continuare a essere protagonista dopo i prestigiosi quarti di finale raggiunti la scorsa settimana a Varsavia. Ripetersi non sarà facile, ma il momento di forma è buono e il sogno di debuttare in top 100 rappresenta una motivazione extra. Al primo turno del torneo ceco,affronterà l’esperta, che secondo i bookmakers partirà leggermente favorita. Tra le due non ci sono precedenti. SEGUI IL LIVE MONTEPREMI TABELLONE COPERTURA TVscenderanno in campo, martedì 1 agosto alle ore 11:00 sul campo numero 2. La ...