STATS – C’è una cosa in cui Lukaku oggi è meglio del primo visto in Italia

(Di martedì 1 agosto 2023) Adc’è unain cui Romeludi quando lo abbiamoinla prima volta Il dibattito sull’ipotesi chepossa andare alla Juventus occupa i pensieri di molti tifosi. Chi è favorevole ritiene che per una squadra impegnata in una sola competizione il belga possa fare la differenza. Chi è contrario, invece, legge nell’ultimo periodo i segni di una flessione di rendimento e perfino l’ipotesi di un declino irreversibile. Ovviamente le posizioni hanno dentro di loro molte altre considerazioni (l’entità dell’investimento, l’ingaggio al giocatore, il passaggio da Inter a Juve doloroso per molti sotto il profilo sentimentale, la differenza d’età con Vlahovic e altro ancora).Nelpartito c’è sicuramente chi ha in testa ...

Mettendo insieme i 6 principali campionati continentali si scopre che almeno in alcune voci dovremmo finirla di sentirci provinciali e iniziare a dire che non è assolutamente vero che il nostro calcio ...In Francia, più di ogni altro Paese e campionato, c'è una certezza e non può che avere un nome e cognome: Kylian Mbappé. Le statistiche e il confronto con gli altri giocatori In Francia, più di ogni ...'Speriamo che quest'anno possa essere assegnato a lui perché ha avuto una grande stagione e siamo tutti ansiosi che Karim vinca il Pallone d'Oro per quello che ha fatto in campo', ha detto a...