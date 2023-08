Stash canta Italodisco alle sue figlie | la reazione

'Questa non è Ibiza',dei The Kolors, e invece per i Maneskin è stata proprio Ibiza a generare la prima esplosione di gossip dell'estate. Facciamo un piccolo passo indietro e più precisamente ai primi di giugno.... il piccolo già predilige di suo 'Impazzisce per 'Italodisco' die dei Kolors'. Mamma Bianca ... ci sono momenti in cui tutto il pubblicoin coro, come rapito. Noa è ancora troppo piccolo ...Si balla e sicon i Balamondo World Music Festival con Ron e Mirko Casadei POPular Folk ... da non perdere il concerto dei The Kolors, la band guidata da Antonio '' Fiordispino. Al liscio è ...

The Kolors, Stash spiega cosa canta in Italodisco Novella 2000

«Questa non è Ibiza», cantano i The Kolors in «Italodisco», a quasi metà estate tormentone di stagione, da tre settimane in vetta alla classifica dei ...«Questa non è Ibiza», canta Stash dei The Kolors, e invece per i Maneskin è stata proprio Ibiza a generare la prima esplosione di gossip dell’estate. Facciamo ...